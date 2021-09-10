ABD'de İda Kasırgası mağdurları federal yardımların gecikmesinden şikayetçi
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ABD'de İda Kasırgası mağdurları federal yardımların gecikmesinden şikayetçi

ABD'de İda Kasırgası mağdurları federal yardımların gecikmesinden şikayetçi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini vurarak can ve mal kaybına sebep olan İda Kasırgası'nın üzerinden bir haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen afetzedeler kendilerine verilen yardım sözünün hala yerine getirilmemesini eleştirdi.

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini vurarak can ve mal kaybına sebep olan İda Kasırgası'nın üzerinden bir haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen afetzedeler kendilerine verilen yardım sözünün hala yerine getirilmemesini eleştirdi.

New Jersey eyaletinin Bergen ilçesinde etkili olan kasırgada su basan evini boşaltmak zorunda kalan Veteriner Hekim Günsu Öcal, bir hafta geçmesine rağmen herhangi bir yardım alamadığını, bu süre zarfında akrabalarının evine geçici kaldığını belirtti.

AA muhabirine 1 Eylül gecesi Hackensack kentindeki evinde yakalandığı kasırgada ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Türk vatandaşı Öcal, "O gece oturmuş Türk dizisi seyrediyordum. Sel uyarısından haberim olmadığı için önlem alacak vaktim olmadı. Dairem giriş katında olduğundan yağmur suları yarım saatte 1 metreye yükseldi. Baktım boğulacağım üst kattaki komşuya sığındım. Eşyalarımın çoğu kullanılmaz durumda." dedi.

1969'da veterinerlik doktorası için ABD'ye geldiğini ve 50 seneyi aşkındır yaşadığı ülkede ilk defa böyle bir felaketle karşılaştığını belirten Öcal, sel sularının, yaşadığı sitenin bahçesini göle çevirdiğini, polis ve itfaiye ekiplerinin botla gelerek kendisini kurtardığını söyledi.

"Hala hasar tespiti için yetkilileri bekliyoruz"

Günsu Öcal, 1987'den bu yana yaşadığı New Jersey'in tarihinde bu denli can ve mal kaybının yaşandığı bir doğal afete şahit olduğunu ifade etti.

Öcal, hasar tespiti için bir haftadır Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerini beklediklerini, bugün geleceklerini söylemelerini rağmen kimsenin kendisiyle irtibata geçmediğini kaydetti.

Emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Öcal, "Geçici konaklama ve diğer masraflar için herhangi bir yardım yapılmadı. Otel parasını cebimizden ödeyecekmişiz. İmkansız. Allah'tan akrabalarım vardı, onlarda kalıyorum." diye konuştu.

"Şu an kalacak evim yok, yiyecek yardımı bile yapılmadı"

Hackensack kentinde dairesi sular altında kalan Amerikalı afetzede James Arona da çok kızgın olduğunu, yaşadıkları felaket karşısında yetkililerden gereken ilgi ve yardımı göremediklerini ifade etti.

53 yaşında olduğunu ve bugüne kadarki birikiminin "harabeye döndüğünü" belirten Arona, "Yepyeni arabam tamamen su altında kaldı. Şu an yatacak evim yok. Otel parası vermiyorlar. Yiyecek yardımı bile yapılmadı." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşadığı kenti felaket bölgesi ilan etmesine rağmen yardımın gecikmesinden şikayetçi olan Arona, "FEMA'yı bekliyoruz. Bugün saatlerce bizi bekletti. Geleceğiz dedikleri halde gelmediler. Yedi blok ötede eyalet meclis üyesi oturuyor. Dün geleceğini söylemişti, hala kimsenin yüzünü göremedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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ABD'de İda Kasırgası mağdurları federal yardımların gecikmesinden şikayetçi - Haberler
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