ABD'de içki deposunda yangın: 45 bin varil viski zarar gördü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), bir viski deposunda çıkan yangında 45 bin varil içki zarar gördü, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kentucky eyaletinde, Jim Beam firmasına ait fabrikanın iki deposunu salı gecesi alevler sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alana kadar depolardan biri tamamen yandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre felakete yıldırım düşmesinin neden olduğu sanılıyor. Euronews.com'da Görüntüle