ABD'de içinde 7 kişi bulunan küçük uçak iniş sırasında düştü
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ABD'de içinde 7 kişi bulunan küçük uçak iniş sırasında düştü

ABD'de içinde 7 kişi bulunan küçük uçak iniş sırasında düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Massachusetts eyaletinde içinde 7 kişi bulunan küçük uçak iniş yaptığı sırada düştü.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde içinde 7 kişi bulunan küçük uçak iniş yaptığı sırada düştü.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Provincetown'da yerel saatle 15.30'da 1'i pilot toplam 7 kişinin içinde bulunduğu küçük uçak iniş yaptığı sırada düştü. Logan Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış yapan uçağın Provincetown Havaalanı'na iniş yaptığı sırada hava muhalefeti nedeniyle düştüğü ifade edildi.

Provincetown Yöneticisi Alex Morse sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce Polis Şefiyle görüştüm. 6 yolculu bir Cape Air uçağı Provincetown'a iniyordu ve hava durumu inişle ilgili bir soruna neden oldu. Neyse ki, yüksek etkili bir kaza değildi ve can kaybı yok" dedi.

Kazanın ardından olay yerine çok itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yaralıların hastaneye sevk edildiği aktarıldı. - MASSACHUSETTS

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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