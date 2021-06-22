ABD'de huzurevlerindeki ölümler 2020'de yüzde 32 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de huzurevlerindeki ölümler 2020'de yüzde 32 arttı

ABD'de huzurevlerindeki ölümler 2020'de yüzde 32 arttı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de huzurevlerinde kalan ve devletten sağlık desteği alan hastalar arasındaki ölümlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü 2020'de yüzde 32 arttığı açıklandı.

NEW ABD'de huzurevlerinde kalan ve devletten sağlık desteği alan hastalar arasındaki ölümlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü 2020'de yüzde 32 arttığı açıklandı.

ABD Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda, Kovid-19 salgınının en çok etkili olduğu dönemi kapsayan 2020 yılında, devletin sağlık sisteminden faydalanan huzurevi sakinleri arasındaki ölüm oranının bir önceki yıla göre yüzde 32 daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, huzurevlerindeki sağlık yardımı alan her 10 hastadan yaklaşık 4'ünün 2020'de Kovid-19'a yakalandığı ve bir önceki yıla göre 169 bin 291 daha fazla ölüm meydana geldiği ortaya çıktı.

Harvard Sağlık Politikası Profesörü David Grabowski, "Sonuçların kötü olacağını biliyorduk ancak bu alanda çalışanlarımızın bile bu kadar kötü beklenti içinde olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Rapor üzerinde çalışan Bölge Genel Müfettiş Yardımcısı Nancy Harrison ise "Huzurevlerindeki hastalar neden bu kadar savunmasız kaldılar? Gerçekten bu konuyu açıklığa kavuşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının 2020 başındaki ilk dalgalanma istatistiklerini içeren en kapsamlı çalışma olduğu belirtilen raporda, huzurevlerindeki Asyalı Amerikalılarda görülen Kovid-19 vaka ve ölüm oranlarının, siyahiler ve Latinlerden daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

Asyalı Amerikalılarda 2020 kayıtlarında görülen ölüm oranı yüzde 27 iken, beyazlarda yüzde 24, siyahi ve Latinlerde ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
'Bu kadar rahatlama riskli' diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
"Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de huzurevlerindeki ölümler 2020'de yüzde 32 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 23:05:53. #1.16#

title