- ABD'de huzurevine geyik operasyonu
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- ABD'de huzurevine geyik operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'de huzurevine geyik operasyonu ABD'nin Wisconcin eyaletinde ihbar üzerine huzurevine gelen polis ekibi, çıkış yolunu bulamayan geyiği yakalayarak doğaya bıraktı.

- ABD'de huzurevine geyik operasyonu

WISCONSIN - ABD'nin Wisconcin eyaletinde ihbar üzerine huzurevine gelen polis ekibi, çıkış yolunu bulamayan geyiği yakalayarak doğaya bıraktı.

ABD'nin Wisconcin eyaletinde polis, bir bakımevine geyik girdiğine dair ihbar aldı. Huzurevine gelen 3 polis, çalışanların yardımıyla geyiğin yerini tespit etti. Polisler, camdan giren ve çıkış yolunu bulamayan geyiği kısa sürede yakalayarak doğaya bıraktı. Wausau Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Polisler onu daha fazla zarar görmeden doğal yaşam alanına başarıyla geri getirebildi" denildi.

Polislerden birinin eski Amerikan futbol oyuncusu olmasının geyiğin yakalanmasını kolaylaştırdığına işaret edildi. Huzurevindeki geyik operasyonu polislerin üzerindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

- ABD'de huzurevine geyik operasyonu
- ABD'de huzurevine geyik operasyonu
- ABD'de huzurevine geyik operasyonu
- ABD'de huzurevine geyik operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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