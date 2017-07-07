ABD'de Hükümet Etik Ofisi Direktörü Shaub İstifa Etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimini çıkar çatışması iddiaları üzerinden eleştiren Hükümet Etik Ofisi Direktörü Walter Shaub görevinde istifa ettiğini duyurdu.



Trump'ın şirketleri ile ilişiğini kesmemesini çıkar çatışması olarak niteleyip eleştiren Shaub, Beyaz Saray'a yazdığı kısa mektupla istifa ettiğini açıkladı.



Mektubunda istifa sebebinin detaylarını açıklamayan Shaub, Twitter hesabından Campaign Legal Center adlı sivil toplum kuruluşunda çalışacağını açıkladı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı bir açıklamada ise Shaub'a hizmetleri için teşekkür edilirken Trump'ın en yakın zamanda yeni bir direktör atayacağı kaydedildi.



Shaub, Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'i bir televizyon kanalının canlı yayınında sarf ettiği "Amerikalılar, İvanka Trump'ın ürünlerini almalı." sözleri yüzünden eleştirmişti.



Shaub'un istifası 19 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.



George W. Bush yönetiminin ilk yıllarında Etik Ofisinde işe başlayan Shaub, Barack Obama tarafından ofisin başına getirilmişti ve görev süresi 2018'de bitecekti.