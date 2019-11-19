ABD'de hüküm giyen Rus casusa üst düzey kurumlarda iki iş teklifi birden yapıldı
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ABD'de hüküm giyen Rus casusa üst düzey kurumlarda iki iş teklifi birden yapıldı

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) casus olarak hüküm giyen ve 26 Ocak'ta sınır dışı edilen Maria Butina'ya bir değil, iki iş teklifi getirdi

19.11.2019 07:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 07:34
ABD'de hüküm giyen Rus casusa üst düzey kurumlarda iki iş teklifi birden yapıldı

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) casus olarak hüküm giyen ve 26 Ocak'ta sınır dışı edilen Maria Butina'ya bir değil, iki iş teklifi getirdi.


Butina'ya ilk iş teklifi Rus İnsan Hakları Komiserliği'nden yapıldı. İnsan Hakları Komiseri Tatyanan Moskalkova teklifi yaparken "Sizi yurtdışındaki yoldaşlarımızı savunan grubumuzda çalışmaya davet ediyoruz. Eminim beraber yurtdışında zor durumlara düşen kişiler için büyük iyilikte bulunabiliriz" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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