ABD'de hortum: 6 yaralı ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumda 6 kişi yaralandı, çok sayıda ev ve otomobil de hasar gördü.

ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumda 6 kişi yaralandı, çok sayıda ev ve otomobil de hasar gördü. Arkansas eyaletini Jonesboro kentini hortum vurdu. Yerel medya, 6 kişinin yaralandığı hortumda çok sayıda evin ve otomobilin hasar gördüğünü duyururken; bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hortum nedeniyle bir otomobilin kullanılmaz hale geldiği, evlerin çatılarından kopan parçaların da havada uçuştuğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hortum nedeniyle bir otomobilin kullanılmaz hale geldiği, evlerin çatılarından kopan parçaların da havada uçuştuğu görüldü. Görüntü Dökümü---------------------------------Hortum anları-Hurdaya dönmüş otomobil -Detaylar

Kaynak: DHA