ABD'de Hocalı katliamının 28. yıl dönümünde anma töreni

27.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:14

Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği tarafından ABD Kongresi binasında anma töreni düzenlendi.



Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından katledilenler için anma töreni düzenlendi. Katliamın 28. yıl dönümü, Washington Kongre binasında Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle anıldı. Törene katılanlar arasında ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği yetkilileri de yer aldı. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri yaptıkları konuşmalarda, Azerbaycan halkının yanında olduklarını ifade etti. Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği yetkileri de Türkiye'nin kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.



Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov, "Bizim hatıralarımız çok çetindi, çok üzücüydü. Biz bugün Azerbaycan'ın tarihinde en büyük facialarından biri olan hocalı katliamını burada andık" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Salih Çelik, "Bugün Türk milleti olarak Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Hocalı'da yaşadığı 28 yıl önceki katliamın yıl dönümü. Biz yüreğimizde hiç unutmayacağız. Ama o acıyla da geleceğe taşımak istemiyoruz. Biz barış içinde o bölgede Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti, barış havzası olarak görmek istiyoruz" dedi. Çelik, "Barış elimizi uzattığımız Ermenistan maalesef başkalarının aracılığıyla, zaten 28 yıl önce de Ermenilerin gücü Azeri kardeşlerimize yetmeyecekti. Ancak Rusların büyük desteğiyle katliam 600'e yakın kardeşimizin katledilmesine vesile oldular. Biz bundan sonraki süreçte daha fazla savaş istemiyoruz ancak vatanımızın, coğrafyamıza hem Anadolu'ya hem Azerbaycanlı kardeşlerimizin yurtlarına göz dikenlere de fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Çelik, etkinliğe büyükelçilik olarak tüm üyelerle katıldıklarını kaydederek, "Olması gerekendi. Burada olmaktan onur duyuyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşmaktan, sevinciyle sevinmekten onur duyuyoruz" dedi. Çelik ayrıca, "Senato'da ağırlığı olan senatörlerin Hocalı katliamı hakkındaki söyledikleri bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.



1992 yılında yaşanan Hocalı katliaminda 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere 613 kişi katledilmiş, 487 kişi ağır yaralanmış, 150 kişi ise kaybolmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA