ABD'de hisseler aşı ve toparlanma umuduyla yükseldi Başlıca ABD hisse senedi borsalarında endeksler, ekonomide Covid-19 pandemisi etkisinden toparlanma belirtilerini gösteren veriler ve coronavirüs aşısına ilişkin çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiğine ilişkin bilgilerin etkisiyle yüksek düzeylerden kapandı.

Başlıca ABD hisse senedi borsalarında endeksler, ekonomide Covid-19 pandemisi etkisinden toparlanma belirtilerini gösteren veriler ve coronavirüs aşısına ilişkin çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiğine ilişkin bilgilerin etkisiyle yüksek düzeylerden kapandı.

ABD borsalarındaki işlemciler, Markit tarafından açıklanan ABD imalat dışı sektörler satınalma yöneticileri endeksinin (PMI) Haziran ayında toparlandığını gösteren verilerle alıma geçtiler.

Yatırımcıları alıma yönlendiren diğer etkenler de, Regeneron'un coronavirüs aşısı çalışmalarında üçüncü aşamaya geçtiğine ilişkin haberler i doğrulaması ve Emergent'in aşı için bir madde üretimi konusunda Johnson Johnson ile anlaşma imzaladığını açıklaması oldu.

ABD'de, içinde en büyük teknoloji şirketleri hisselerinin de bulunduğu Nasdaq 100 Endeksi 10,500 puan ile tüm zamanların en yükseğine tırmanırken, Dow Jones Endüstriyel ve S&P 500 endeksleri de sırasıyla yüzde 1.60 ve yüzde 1.39 yükseldi.

Kaynak: DHA