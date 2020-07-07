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ABD'de hisseler aşı ve toparlanma umuduyla yükseldi

Başlıca ABD hisse senedi borsalarında endeksler, ekonomide Covid-19 pandemisi etkisinden toparlanma belirtilerini gösteren veriler ve coronavirüs aşısına ilişkin çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiğine ilişkin bilgilerin etkisiyle yüksek düzeylerden kapandı.

ABD'de hisseler aşı ve toparlanma umuduyla yükseldi
07.07.2020 08:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 08:51

Başlıca ABD hisse senedi borsalarında endeksler, ekonomide Covid-19 pandemisi etkisinden toparlanma belirtilerini gösteren veriler ve coronavirüs aşısına ilişkin çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiğine ilişkin bilgilerin etkisiyle yüksek düzeylerden kapandı.

ABD borsalarındaki işlemciler, Markit tarafından açıklanan ABD imalat dışı sektörler satınalma yöneticileri endeksinin (PMI) Haziran ayında toparlandığını gösteren verilerle alıma geçtiler.

Yatırımcıları alıma yönlendiren diğer etkenler de, Regeneron'un coronavirüs aşısı çalışmalarında üçüncü aşamaya geçtiğine ilişkin haberleri doğrulaması ve Emergent'in aşı için bir madde üretimi konusunda Johnson Johnson ile anlaşma imzaladığını açıklaması oldu.

ABD'de, içinde en büyük teknoloji şirketleri hisselerinin de bulunduğu Nasdaq 100 Endeksi 10,500 puan ile tüm zamanların en yükseğine tırmanırken, Dow Jones Endüstriyel ve S&P 500 endeksleri de sırasıyla yüzde 1.60 ve yüzde 1.39 yükseldi.


Kaynak: DHA

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