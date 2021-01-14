ABD'de hırsızla polis arasında film gibi kovalamaca
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ABD'de hırsızla polis arasında film gibi kovalamaca

14.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:36
ABD'de hırsızla polis arasında film gibi kovalamaca

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çalıntı araçla kaçmaya çalışan 3 soyguncu ile polis arasında 10 km'lik kovalamaca yaşandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çalıntı araçla kaçmaya çalışan 3 soyguncu ile polis arasında 10 km'lik kovalamaca yaşandı. O anlar helikopter kamerasından an be an görüntülendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Otoyol Devriyesi (CHP), bir aracın çalındığına dair aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Aracın yerini tespit eden polisler araç içerisindeki 3 hırsızı durdurmaya çalıştı. Polisin " Derhal teslim olun"  uyarısını dinlemeyen hırsızların takibine helikopterli polis devriyesi de katıldı. Görüntüler, Holloywood film setini aratmadı.

KOVALAMACA 10 KM SÜRDÜ

Teslim olmamaktan direnen araç hırsızları ile polis arasında 10 km'lik kovalamaca polis aracının hırsızların aracına çarpmasıyla son buldu. Hırsızları durdurmak için mücadele eden polis ekibi, çalınan aracı durdurmak için PIT manevrası yaptı. Polisin çalıntı araca müdahelesinin ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, boş araziye takla atarak durabildi. Polisten kaçmaya çalışan 3 hırsız gözaltına alındı. Olay anı helikopter kamerasından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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