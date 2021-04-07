ABD'de hipersonik silah denemesi başarısızlıkla sonuçlandı
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ABD'de hipersonik silah denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD'de hipersonik silah denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

ABD Hava Kuvvetleri, California'daki hipersonik silah teknolojisi denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

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ABD Hava Kuvvetleri, California'daki hipersonik silah teknolojisi denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

ABD'nin yeni hipersonik füze programı sekteye uğradı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 5 Nisan'da California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nde gerçekleştirilen hipersonik silah teknolojisi denemesinin başarısız olduğu bildirildi. AGM-183A Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı ile yapılan testte B-52H Stratofortress bombardıman uçağının ateşleyici aracını fırlatmaya çalıştığında test füzesinin serisini tamamlayamadığı aktarıldı.

ABD medyasında testin başarısızlıkla sonuçlanması, Çin ve Rusya ile gerilimin arttığı sırada hipersonik silahlar geliştirme yarışına giren ABD için "gerileme" olarak yorumlandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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