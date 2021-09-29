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ABD'de her 3 Müslümandan 2'si İslamofobik davranışa maruz kalıyor

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de her 3 Müslümandan 2'si İslamofobik davranışa maruz kalıyor

NEW ABD'de yaşayan her 3 Müslüman'dan 2'sinin hayatında en az bir kez İslamofobik davranışa maruz kaldığı bildirildi.

NEW ABD'de yaşayan her 3 Müslüman'dan 2'sinin hayatında en az bir kez İslamofobik davranışa maruz kaldığı bildirildi.

California Üniversitesi Berkeley Ötekileştirme ve Aidiyet Enstitüsü tarafından yapılan ankette, Müslüman katılımcıların yüzde 67,5'i, hayatlarında en az bir kez İslamofobi tecrübesi yaşadığını söyledi.

Müslüman kadınlarda bu oran yüzde 76,7'ye çıkarken, Müslüman erkeklerin ise yüzde 58,6'sının İslamofobik yaklaşıma maruz kaldığı kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 93,7'si ise Amerikan toplumunda yaşanan İslamofobinin genel olarak duygusal ve zihinsel sağlıklarını etkilediğini ifade etti.

Her 3 Müslüman'dan 1'i dini kimliğini sakladı

Ankette, İslamofobik eylemlere maruz kalmamak için katılımcıların yaklaşık yüzde 33'ü, bazı anlarda dini kimliklerini gizlemeye çalıştığını, yüzde 88,2'sinin ise tepki ile karşılaşma korkusundan dolayı bazı konuşma ve eylemlerden sakındığını belirtti.

Özellikle 18-29 yaş grubu arasında dini kimliğini saklamaya çalışanların oranının yüzde 45'leri bulduğu kaydedildi.

Çalışmayı yürüten Enstitünün Küresel Adalet Programı Direktörü Elsadıg Elsheikh, "Bu anket, bir Müslüman doğrudan İslamofobik bir eyleme uğramasa bile, 11 Eylül'den sonra medyamızda ve kültürümüzde yer alan İslamofobinin, Müslümanların izlendikleri, yargılandıkları veya dışlandıklarını hissettikleri bir atmosfer yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu

Diğer yandan ankete katılan Müslümanların yaklaşık yüzde 73'ü, toplumdaki İslamofobik yaklaşımlara rağmen Müslüman olmayanlarla günlük ilişkileri sürdürdüğünü, yüzde 93.7'sinin ise çocuklarının Amerikalı olarak kabul edilmesini önemli gördüklerini belirtti.

Ankete, ABD'de yaşayan her etnik grup ve yaştan yarısı kadın bin 123 Müslüman katıldı.

ABD'de yaşayan Müslüman nüfusun 3,5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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