ABD'de her 3 kişiden biri Kovid-19 aşısı olmak istemiyor
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ABD'de her 3 kişiden biri Kovid-19 aşısı olmak istemiyor

10.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:11
ABD'de her 3 kişiden biri Kovid-19 aşısı olmak istemiyor

NEW ABD'de yapılan yeni bir araştırma, ülkede her 3 kişiden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak istemediğini ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan yeni bir araştırma, ülkede her 3 kişiden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak istemediğini ortaya koydu.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 15'i "kesinlikle", yüzde 17'si "muhtemelen" aşı yaptırmak istemiyor.

Aşı olmak istemeyenlerin önemli bir kısmı ise aşının güvenliği ve etkisi konusunda şüpheli olduklarını ifade ediyor.

28 Ocak-1 Şubat'ta yapılan söz konusu ankete, ülke nüfusunu temsil eden 1055 yetişkin katıldı.

"Gerçek etki görmek için nüfusun büyük kısmını aşılamamız gerekiyor"

Uzmanlar, kitle bağışıklığı için nüfusun yüzde 70 ila 85'inin aşılanması gerektiğine işaret etti.

Harvard Üniversitesinden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı William Hanage, "Salgında gerçek bir etki görmek için önce nüfusun büyük bir kısmını aşılamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu olanların sayısı 33 milyona yaklaşırken, her iki dozu alanların sayısı da 9,8 milyona ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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