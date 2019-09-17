ABD'de her 16 kadından biri ilk cinsel deneyimini rızası dışında yaşıyor

ABD'de her 16 kadından biri ilk cinsel deneyimini rızası dışında yaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre ülkede yaşayan her 16 kadından birinin ilk cinsel deneyimini zorlama sonucu ergenlik döneminde yaşadığı ortaya çıktı.

17.09.2019 14:45
ABD'de her 16 kadından biri ilk cinsel deneyimini rızası dışında yaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre ülkede yaşayan her 16 kadından birinin ilk cinsel deneyimini zorlama sonucu ergenlik döneminde yaşadığı ortaya çıktı.


Aile Büyümesi Ulusal Anketi adı altında yapılan çalışmada 2011 ile 2017 yılları arasında 13 bini aşkın kadına evlilik, cinsellik ve seks yaşamlarıyla ilgili bazı sorular yöneltildi. 18 ile 44 yaşları arasındaki kişilere yönelik yapılan araştırmada kadınlara ilk cinsel deneyimleriyle ilgili bazı sorular da soruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et