ABD'de helikopter yola düştü

ABD'nin Chicago kentinde Robinson R44 tipi bir helikopter yola düştü.

ABD'nin Chicago kentinde Robinson R44 tipi bir helikopter yola düştü. Pilot hafif şekilde yaralanırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde özel bir helikopter, Chicago Executive Havalimanı yakınlarında Milwaukee Caddesi'ne düştü. Polis, yerel saatle 06.40 sıralarında ihbar aldıklarını belirterek, helikopterde yalnızca pilotun bulunduğunu aktardı. Hafif şekilde yaralanan pilot hastaneye kaldırılırken, caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Helikopterin kalkış yaptığı havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Federal Havacılık Dairesi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı