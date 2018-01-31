Helikopter Evin Üzerine Düştü, Talihsiz Kazada 3 Kişi Öldü 2 Kişi Yaralandı

ABD'de helikopter müstakil bir evin üzerine düştü. Kazada, içinde 4 kişi bulunan helikopterdeki 3 kişi öldü. 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"KAYA GİBİ EVE ÇAKILDI"

Görgü tanıkları, nedeni henüz belli olmayan kaza ile ilgili, helikopterin iri bir kaya gibi hızla evin üzerine çakıldığını aktardı. Kaza sırasında evde kimse bulunmadığı, yoldan geçmekte olan bir yayanın da kazaya karıştığı belirtildi.

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Californina'nın Orange County bölgesindeki John Wayne Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Newport Pilajı yakınlarında yere çakılan helikopterin düşüş sebebinin ABD Sivil Havacılık Dairesi tarafından inceleneceği belirtildi.