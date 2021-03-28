ABD'de helikopter düştü: 5 ölü, 1 yaralı
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ABD'de helikopter düştü: 5 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD'de helikopter düştü: 5 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Knik Buzulu bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

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ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Knik Buzulu bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinin 80 kilometre doğusundaki Knik Buzulu bölgesinde helikopter düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Eurocopter AS50 tipi helikopterin dün yerel saatle 18: 35'te Butte yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştüğü aktarıldı.

Alaska Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden bir kurtarma ekibinin yerel saatle saat 22: 00 sularında kaza bölgesine ulaştığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun kaza ile ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu. - ALASKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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