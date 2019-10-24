ABD'de hayvanlara eziyet ağır suçlar kapsamına alındı, 7 yıla kadar hapis cezası gündemde

ABD'de hayvanlara eziyet ağır suçlar kapsamına alındı, 7 yıla kadar hapis cezası gündemde

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayvanlara eziyet etmek ya da dövüştürmek "ağır suçlar" kapsamına alındı. Tüm parti üyelerinin destek verdiği yasa Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz salı günü oy çokluğuyla kabul edildi.

24.10.2019 16:43
ABD'de hayvanlara eziyet ağır suçlar kapsamına alındı, 7 yıla kadar hapis cezası gündemde

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayvanlara eziyet etmek ya da dövüştürmek "ağır suçlar" kapsamına alındı. Tüm parti üyelerinin destek verdiği yasa Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz salı günü oy çokluğuyla kabul edildi.


Buna göre hayvanları yakmak, boğmaya çalışmak, delici bir cisim saplamak ve benzeri eylemlerin yanı sıra hayvanlar dövüştürürken onların videolarını çekmek de suç kapsamına alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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