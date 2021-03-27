ABD'de hayvanat bahçesi sahibinin dev pitonla imtihanı kamerada

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi, yumurtalarını koruyan dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi, yumurtalarını koruyan dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı. Hayvanat bahçesi sahibinin hayat kurtaran refleks ise kameraya yansıdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayvanat bahçesinin dev piton ile imtihanına ait görüntüler viral oldu. Sürüngen Hayvanat Bahçesi Sahibi Jay Brewer, yumurtalarını koruyan bir pitona ait bir kaç yumurtasını almaya kalktı. Yumurtaları korumak için alan Brewer elindeki çubuk yardımıyla dev pitonu itmeye çalıştığı sırada, yılanın saldırısına uğradı. Pitonun saldırısından refleski sayesinde son anda kurtulan Brewer, amacının sadece bir kaç yumurtayı güvenli bir yere taşımak istediğini söyledi. Brewer'ın pitonun saldırısından kurtulma anları ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı