ABD'de hayatını kaybeden Türk öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

ABD'de hayatını kaybeden Türk öğrenci son yolculuğuna uğurlandı Eğitim için gittiği ABD'de kaldığı evde ölü bulunan Gülperi Türker, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'de hayatını kaybeden Türk öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ - Eğitim için gittiği ABD'de kaldığı evde ölü bulunan Gülperi Türker, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'de mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için ABD'ye giden Gülperi Türker, kaldığı evin banyosunda ölü bulundu. Ardından yapılan çeşitli incelemelerin ardından Türk öğrenci Gülperi Türker'in otopsi raporunda banyoda düşüp başını çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi alan Tekirdağ'ın Şarköy İlçesindeki genç kızın ailesi ise yasa boğuldu. Genç kızın cenazesi, çeşitli işlemlerin ardından Tekirdağ'ın Şarköy İlçesine getirildi. Şarköy İlçesi Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına genç öğrencinin yakınları ve çok sayıda seveni katılırken, genç kızın yakınları ve sevenleri zaman zaman sinir krizi geçirdi.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gülperi Türker, mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ