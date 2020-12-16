ABD'de havayolu şirketleri, kar fırtınası nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti
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ABD'de havayolu şirketleri, kar fırtınası nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

16.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:37
ABD'de havayolu şirketleri, kar fırtınası nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

ABD'de havayolu şirketleri, 700 uçuşu ülkenin kuzeydoğusunda ve orta Atlantik bölgelerinde yoğun kar yağışı tehdidi nedeniyle iptal etti.

ABD'de havayolu şirketleri, 700 uçuşu ülkenin kuzeydoğusunda ve orta Atlantik bölgelerinde yoğun kar yağışı tehdidi nedeniyle iptal etti. Kar fırtınası tehdidi nedeniyle 400 uçuş da ertendi.

ABD'de birçok havayolu şirketi, bugün ve yarınki seyahatleri kapsayan yüzlerce uçuşu durdurduğunu duyurdu. ABD medyası, şirketlerin 700 uçuşu ülkenin kuzeydoğusunda ve orta Atlantik bölgelerinde yoğun kar yağışı tehdidi nedeniyle iptal edildiğini; 400 uçuşun da ertelendiğini bildirdi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada, "Orta Atlantik'ten Kuzeydoğu ve Güney New England'ın bazı kısımlarına kadar yoğun kar alanı muhtemeldir. Dondurucu yağmur ve buz muhtemelen batı Kuzey Carolina ve güneybatı Virginia'da da görülebilir. Seyahat tavsiye edilmez" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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