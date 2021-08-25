ABD'de "Havana Sendromu" vakaları soruşturuluyor
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ABD'de "Havana Sendromu" vakaları soruşturuluyor

ABD'de 'Havana Sendromu' vakaları soruşturuluyor
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Singapur'dan Vietnam'a seyahatinde gecikmelere yol açan ve Vietnam'daki ABD'li 2 yetkilide görülen muhtemel "Havana Sendromu" vakalarının soruşturulduğu bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Singapur'dan Vietnam'a seyahatinde gecikmelere yol açan ve Vietnam'daki ABD'li 2 yetkilide görülen muhtemel "Havana Sendromu" vakalarının soruşturulduğu bildirildi.

Asya turunda olan Kamala Harris'in Singapur-Vietnam uçuşu, dün son dakikada Vietnam'daki 2 ABD'li yetkilide daha önce "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli hastalığa benzer bir hastalık görülmesi sonucu saatlerce ertelendi.

Beyaz Saray ise söz konusu yetkililerin Harris ile teması olmadığını ancak güvenlik amaçlı beklemenin yapıldığını duyurdu.

İlk kez 2016'da Küba'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarında görülen ve sebebi henüz belirlenemeyen gizemli hastalığın "Havana Sendromu" olup olmadığı ise henüz netleşmedi.

ABD basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, söz konusu vakaların soruşturulduğunu kaydetti.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görüldü

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD topraklarındaki vakalar

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana sendromu yaşadığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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