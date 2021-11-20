Son dakika! ABD'de havalimanında kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu - Haberler
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Son dakika! ABD'de havalimanında kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre - ABD'de havalimanında kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Hartsfield Jackson Uluslararası Havalimanı'nda kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu.

- ABD'de havalimanında kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu

ATLANTA - ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Hartsfield Jackson Uluslararası Havalimanı'nda kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentindeki Hartsfield Jackson Uluslararası Havalimanı'nda kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu. Havalimanı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, silahın yanlışlıkla ateşlendiğini ifade ederek, havalimanında aktif bir saldırganın olmadığı bildirildi. Açıklamada, "Yolcular veya çalışanlar için herhangi bir tehlike yok. Soruşturma devam ediyor" denildi.

Atlanta polisi tarafından yapılan açıklamada, havaalanının ana güvenlik kontrol noktasının yakınında yanlışlıkla bir silahın ateşlendiği ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Yolculardan bazıları sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, "Atlanta havaalanında ateş açıldı" ve "Atlanta Hartsfield Havaalanı iç hatlar terminalinde görünüşe göre aktif tetikçi hala hareket halinde" ifadeleri kullanıldı. Havalimanı içinden kaydedilen görüntülerde ise, silah sesinin ardından yolcuların yere yattığı görüldü.

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