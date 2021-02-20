ABD'de hava koşulları, 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de hava koşulları, 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi

20.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:06
ABD'de hava koşulları, 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi

NEW ABD'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımı ertelendi.

NEW ABD'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımı ertelendi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinden Andy Slavitt, olumsuz hava koşullarının aşı dağıtımında gecikmelere neden olduğunu belirtti.

6 milyon doz aşının dağıtımının hava koşulları yüzünden ertelendiğini ifade eden Slavitt, aşıların gelecek hafta gönderileceğini ve gecikmenin telafi edilebilmesi için aşı merkezlerinde randevu sayılarının ve çalışma saatlerinin uzatılması gerektiğini söyledi.

ABD'nin iç ve güney eyaletlerinde kutup soğukları hayatı durma noktasına getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Destici Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Nihat Özdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de hava koşulları, 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 00:06:30. #1.14#
title