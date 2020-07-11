ABD'de hapishanedeki mahkumların koronavirüs tedavisi için çadır kuruldu ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Quentin Eyalet Hapishanesi'nde koronavirüs (Covid-19) ile enfekte olan 1800'den fazla mahkumu tedavi etmek için onlarca çadır kuruldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Quentin Eyalet Hapishanesi'nde koronavirüs (Covid-19) ile enfekte olan 1800'den fazla mahkumu tedavi etmek için onlarca çadır kuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Kaliforniya Cezaevi ve Rehabilitasyon Departmanı (CDCR) Sözcüsü,enfekte olan 1800'den fazla mahkumu tedavi etmek için onlarca çadır kurulduğunu açıkladı.Çadırların kullanıma hazır olduğunu ve her bir çadırın 10 hasta kapasitesi olduğunu ifade etti.

DÖNÜŞTÜRÜLEN DEPO 220 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP

Koronavirüs tedavisi için dönüştürülen deponun ise 220 yatak kapasitesi olduğu ve dezenfekte edildikten sonra gelecek hafta içinde kullanıma açılacağının planlandığı açıklandı. Kaliforniya Cezaevi Sağlık Merkezi Servisleri'nden (CCHCS) 40'tan fazla hemşirenin San Quentin Hapishanesi'ndeki sağlık bakım görevlerinde yardımcı olmak için çadırlara yönlendirildiği belirtildi.

7 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

CDCR'nin verilerine göre, Perşembe günü itibariyle San Quentin Hapishanesi'nde mahkumlar arasında 1642 pozitif vaka, görevliler arasında en az 200 vakanın bulunduğu ve 7 mahkumun da hayatını kaybetti belirtildi.

Kaynak: DHA