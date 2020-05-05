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ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 14,3 trilyon dolara ulaştı

ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 14,3 trilyon dolara ulaştı
05.05.2020 19:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:54

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artarak 14,3 trilyon dolar oldu.

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artarak 14,3 trilyon dolar oldu.

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalıların borcu, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 1,1 artarak 14,3 trilyon dolara yükseldi.

Söz konusu hane halkı borcu, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 632 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

Konut kredisi borçları 9,71 trilyon dolara yükseldi

Bu dönemde ülkede, hane halkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçlardaki yükseliş etkili oldu.

Konut kredileri, Amerikalıların hane halkı borcunda en yüksek payı alırken, söz konusu borç kalemi, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 156 milyar dolar arttı ve 9,71 trilyon dolara çıktı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,54 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,35 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 890 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde kredi kartı borçlarındaki 34 milyar dolarlık azalış dikkati çekti. Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 27 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 15 milyar dolar arttı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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