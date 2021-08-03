ABD'de hane halkı borcu ikinci çeyrekte 15 trilyon dolara yaklaştı
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ABD'de hane halkı borcu ikinci çeyrekte 15 trilyon dolara yaklaştı

ABD'de hane halkı borcu ikinci çeyrekte 15 trilyon dolara yaklaştı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 artışla 14,96 trilyon dolara yükseldi.

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 artışla 14,96 trilyon dolara yükseldi.

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalıların toplam hane halkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 artarak 14,96 trilyon dolara çıktı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 313 milyar dolarlık artış kaydeden hane halkı borcu, 2007'den bu yana kaydedilen en büyük nominal artışı gösterdi. Söz konusu borç, yıllık bazda ise 691 milyar dolar arttı.

Konut kredisi borçları 10 trilyon doları aştı

Bu dönemde ülkede, hane halkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçlardaki yükseliş etkili oldu.

Konut kredileri, Amerikalıların hane halkı borcunda en yüksek payı alırken; söz konusu borç kalemi ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre, 282 milyar dolar arttı ve 10,44 trilyon dolara ulaştı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,57 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,42 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 790 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde kredi kartı borçları 17 milyar dolar, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 33 milyar dolar arttı.

Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar ise bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, 14 milyar dolar azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de hane halkı borcu ikinci çeyrekte 15 trilyon dolara yaklaştı - Haberler Ekonomi
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