ABD'de halkın medyaya güveninin "en alt seviyeye indiği" belirtildi
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ABD'de halkın medyaya güveninin "en alt seviyeye indiği" belirtildi

21.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:26
ABD'de halkın medyaya güveninin

NEW ABD'de yapılan bir ankette medyaya güvenin tüm zamanların en düşük seviyesine indiği ifade edildi.

NEW ABD'de yapılan bir ankette medyaya güvenin tüm zamanların en düşük seviyesine indiği ifade edildi.

Edelman'ın Axios haber portalı ile paylaştığı yıllık anketine göre, Amerikalıların yüzde 58'i, çoğu haber kuruluşunun halkı bilgilendirmekten ziyade, bir ideolojiyi veya siyasi konumu desteklemekle ilgilendi.

Amerikalıların yüzde 56'sı, "Gazeteci ve muhabirler, yanlış veya büyük abartı olduğunu bildikleri şeyleri söyleyerek, kasıtlı olarak insanları yanıltmaya çalışıyor." fikrinde mutabık kaldı.

Parti bazında Demokratların yüzde 57'si, Cumhuriyetçilerin ise sadece yüzde 18'i medyaya güvendiğini ifade etti.

ABD'de halkın medyaya güveninin "en alt seviyeye indiği" belirtilen ankette, söz konusu güvensizliğin dünyanın geri kalan kısmında da yaşandığına, bunda çoğunlukla eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sahte haber ile savaşının" bir işlevi olmadığına işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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