ABD'de halkın enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde - Haberler
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ABD'de halkın enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde

AA, Betül Yürük - Güncel
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ABD'de halkın enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde

NEW ABD'de halkın yüzde 70'inden fazlası, artan benzin fiyatları nedeniyle ülkenin enerji politikalarından memnun olmadığını belirtti.

NEW ABD'de halkın yüzde 70'inden fazlası, artan benzin fiyatları nedeniyle ülkenin enerji politikalarından memnun olmadığını belirtti.

ABD merkezli Gallup araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre, Amerikalıların enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde.

Amerikalıların çoğu benzin fiyatlarının artmasından şikayet ederken, ankete katılanların yüzde 73'ü benzin fiyatları arttığı için Biden yönetiminin enerji politikalarını beğenmediğini belirtti.

ABD'lerin yüzde 33'ü ekonomiden memnun

ABD'liler bir galon (3,7 litre) benzin için ortalama 3,38 dolar ödüyor.

Amerikan halkının sadece yüzde 33'ü ekonomiden memnun olduğunu söylerken, orduya güven ise yüzde 10'dan fazla düşerek yüzde 61'e geriledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

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