ABD'de Halk Rusya Soruşturması İçin Sokağa Döküldü - New

ABD'de halk, Başkan Donald Trump'ın Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasını bitirmesine izin vermesi talebiyle sokaklara döküldü.

ABD'nin birçok eyaletinde bugün akşam saatlerinde sokağa çıkan yüz binlerce kişi, Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasına müdahale etmemesini ve Özel Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasına müsade edilmesini istedi.

New York'ta tepkiler sel gibi

"Hiç kimse hukukun üstünde değildir" sloganı altında düzenlenen protestoların adreslerinden biri de New York oldu.

Times Meydanı'nda buluşan binlerce New York'lular 7. Cadde boyunca Union Meydanı'na yürüdü.

"Mueller'in üzerinden elinizi çekin" sloganları atarak yürüyen göstericiler, "Anayasayı koruyun", "Mueller'i koruyun", "Trump/Pence gitmeli" ve "Trump hukukun üstünde değil" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Ayrıca, ABD'deki ara seçimlerden bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'la tartışan CNN muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray akreditasyonun askıya alınmasına da tepki gösteren protestocular, "Basını rahat bırakın" sloganları attı.

Gösteriler esnasında New York polisi de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Adalet Bakanının istifası gösterilerin fitilini ateşledi

Protestoları tetikleyen asıl unsur ise daha önce Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın önceki gün Trump'ın isteği üzerine istifasını açıklaması oldu.

Sessions'ın yerine geçici olarak atanan Matthew Whitaker'ın soruşturmanın boyutunu düşürme çağrısı yapmıştı.

Trump da dün yaptığı açıklamada, Rusya soruşturmasını istediği zaman sona erdirebileceğini dile getirerek, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayı sevmiyorum. Bu soruşturma utanç verici. Hiç başlamamalıydı çünkü ortada bir suç yok." değerlendirmesini yapmıştı.