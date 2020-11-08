ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
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FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor

08.11.2020 01:24 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:30
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor. İnsanlar New York'taki Times Meydanı'nda toplanarak seçimin sonucunu kutladı.

ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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