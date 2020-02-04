ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi

04.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:23

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.



New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankasının başvurusuna olumlu yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle