ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi
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ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.

04.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:23
ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi

'ndeki (ABD) davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.


New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankasının başvurusuna olumlu yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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