ABD'de haksız yere 22 yıldan fazla hapis yatan siyahiye 500 bin dolar tazminat ödenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de haksız yere 22 yıldan fazla hapis yatan siyahiye 500 bin dolar tazminat ödenecek

04.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:41
ABD'de haksız yere 22 yıldan fazla hapis yatan siyahiye 500 bin dolar tazminat ödenecek

ABD'de mahkeme, Mississippi eyaletini "haksız yere" 22 yıldan fazla cezaevinde tutulan siyahi Curtis Flowers'a 500 bin dolar ödemeye mahkum etti.

ABD'de mahkeme, Mississippi eyaletini "haksız yere" 22 yıldan fazla cezaevinde tutulan siyahi Curtis Flowers'a 500 bin dolar ödemeye mahkum etti.

ABD Yüksek Mahkemesinin 2019'da söz konusu davaya bakan Eski Başsavcı Doug Evans'ın "siyahi jüri üyelerini duruşmaların dışında bırakmasının anayasaya aykırı" olduğuna karar vermesinin ardından Flowers, serbest bırakılmıştı.

Flowers'ın Kasım 2020'de, hukuka aykırı olarak hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasında mahkeme, Mississippi eyaletini haksız bularak 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Flowers'ın avukatlarına da vekalet ücretleri kapsamında 50 bin dolar ödenmesine karar verdi.

Flowers, 1996'da Winona kasabasındaki bir mobilya mağazasında 4 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idama mahkum edilmişti.

Eyalet yasalarına göre, haksız yere verildiği tespit edilen hapis cezalarında en fazla 500 bin dolar tazminat ödenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Berat Albayrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de haksız yere 22 yıldan fazla hapis yatan siyahiye 500 bin dolar tazminat ödenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:44:16. #1.14#
title