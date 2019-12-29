ABD'de hahamın evindeki Hanuka kutlamalarına bıçaklı saldırı, ikisi ağır 5 yaralı
New York kentinde Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sırasında bir hahamın evine giren bıçaklı saldırgan 5 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır
29.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:45
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sırasında Haham Chaim Rottenberg'in evine giren bıçaklı saldırgan 5 kişiyi yaraladı.
Cumartesi gece saat 10 sularında meydana gelen saldırıda yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com