ABD'de hahamın evindeki Hanuka kutlamalarına bıçaklı saldırı, ikisi ağır 5 yaralı
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ABD'de hahamın evindeki Hanuka kutlamalarına bıçaklı saldırı, ikisi ağır 5 yaralı

New York kentinde Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sırasında bir hahamın evine giren bıçaklı saldırgan 5 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır

29.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:45
ABD'de hahamın evindeki Hanuka kutlamalarına bıçaklı saldırı, ikisi ağır 5 yaralı

'nin kentinde Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sırasında Chaim Rottenberg'in evine giren bıçaklı saldırgan 5 kişiyi yaraladı.


Cumartesi gece saat 10 sularında meydana gelen saldırıda yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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