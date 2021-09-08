ABD'de haftalık Kovid-19 vakalarının 4'te birinden fazlasını çocuklar oluşturdu
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ABD'de haftalık Kovid-19 vakalarının 4'te birinden fazlasını çocuklar oluşturdu

ABD'de haftalık Kovid-19 vakalarının 4'te birinden fazlasını çocuklar oluşturdu
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD'de geçen hafta teşhis edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının dörtte birinden fazlasını çocukların oluşturduğu açıklandı.

NEW ABD'de geçen hafta teşhis edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının dörtte birinden fazlasını çocukların oluşturduğu açıklandı.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda geçen hafta 252 bine yakın çocuğun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Raporda, yaz başında azalan çocuk Kovid-19 vakalarının geçen ay katlanarak arttığı ve 3 Ağustos-2 Eylül arasında ABD'de 750 binden fazla çocuğun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Buna göre çocuklar ülkedeki toplam vakaların yüzde 15,1'ini oluştururken geçen hafta bu oran yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

Salgının başından beri Kovid-19 teşhisi konulan çocuk sayısı ise 5 milyonu aştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, aileleri Kovid-19 enfeksiyonundan sonra çocuklarda görülebilen MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) semptomları konusunda uyardı.

Çocuklarda genellikle Kovid-19 enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan nadir bir rahatsızlık olan MIS-C'nin, çoklu organ tutulumuna yol açarak ağır bir tabloya ve ölüme yol açabileceği belirtildi.

CDC, MIS-C'nin semptomları arasında karın ağrısı, gözlerde kızarıklık, göğüs ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, ishal, kusma bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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