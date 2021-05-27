ABD'de hafta sonu Anma Günü tatili için 37 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor
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ABD'de hafta sonu Anma Günü tatili için 37 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor

ABD'de hafta sonu Anma Günü tatili için 37 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'de hafta sonu kutlanacak olan Anma Günü (Memorial Day) tatili için uçakla seyahatlerde geçen yıla göre yüzde 60 artış beklendiği belirtildi.

ABD'de hafta sonu kutlanacak olan Anma Günü (Memorial Day) tatili için uçakla seyahatlerde geçen yıla göre yüzde 60 artış beklendiği belirtildi.

CBS'nin hava yolu şirketlerinden derlediği haberde, bu hafta sonu 37 milyon Amerikan vatandaşının seyahat etmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hava yolu şirketlerinin 370 milyar dolardan fazla para kaybettiğine işaret edilen haberde, salgın kısıtlamalarının büyük ölçüde sona ermesiyle seyahat oranı göstergelerinin de normale dönmeye başladığı ifade edildi.

Haberde, Anma Günü tatili için uçakla seyahatlerde geçen yıla göre yüzde 60 artış beklendiğine dikkat çekildi.

Hava yolu seyahat uzmanı Henry Harteveldt, seyahat sektörünün beklenenden daha hızlı toparlanacağının işaretlerini verdiğini söyleyerek, ancak özel tatil günleri dışında hava yolu ile seyahat edenlerin uzun dönemdeki durumunu görmek için ise hala biraz zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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