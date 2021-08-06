ABD'de haber kuruluşu CNN iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi
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ABD'de haber kuruluşu CNN iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi

ABD'de haber kuruluşu CNN iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmadan kurum binasına gelen 3 çalışanını işten çıkardı.

NEW ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmadan kurum binasına gelen 3 çalışanını işten çıkardı.

CNN'in bağlı olduğu WarnerMedia Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zucker, çalışanlarına gönderdiği hatırlatma notunda, kurum binalarına giren çalışanların Kovid-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğunu, bu kurala uymayan 3 kişinin işine son verildiğini belirtti.

Zucker'in hatırlatma notunda, "Açık konuşayım, bu konuda sıfır tolerans politikamız var." ifadesi yer alırken, işten çıkarılanların kimlikleri ve hangi birimlerde çalıştıkları hakkında bilgi paylaşılmadı.

CNN ayrıca çalışanlarına, 7 Eylül için belirlenen ofise dönüş tarihinin en azından ekim ortasına kadar erteleneceğini duyurdu.

Amerikan haber ajansı AP de çalışanlarına, 13 Eylül'de beklenen ofise dönüş tarihinin ertelendiğini bildirirken, diğer medya kuruluşlarının da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle benzer kararlar aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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