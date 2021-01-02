ABD'de güreş karşılaşmasında kavga: Rakibini 5 metre havaya fırlattı
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ABD'de güreş karşılaşmasında kavga: Rakibini 5 metre havaya fırlattı

02.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:34
ABD'de güreş karşılaşmasında kavga: Rakibini 5 metre havaya fırlattı

Roman Reigns lakaplı Amerikan profesyonel güreşçisi şampiyonluk konuşması sırasında rakibi Owens Fight adlı güreşçiyle tartışma yaşadı.

Roman Reigns lakaplı Amerikan profesyonel güreşçisi şampiyonluk konuşması sırasında rakibi Owens Fight adlı güreşçiyle tartışma yaşadı. Roman Reigns rakibini 5 metre havaya fırlattı.

ABD'de Amerikan güreşleri karşılaşmasında çıkan kavga damga vurdu. Amerikan profesyonel güreşçisi Roman Reigns, rakibi Owens Fight'i yenerek, adını şampiyonluğa yazdırdı.Şampiyonluk konuşması için ringte açıklamalarda bulıunan Roman Reigns, rakibi  Owens Fight ile tartışmaya başladı. Hızını alamayan şampiyon güreşçi Roman Reigns, Owens Fight'i ringten 5 metre havaya fırlattı. Yere çakılan Owens Fight, düştüğü yerden bir süre ayağa kalkamadı. Owens Fight lakaplı güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, durumunu iyi olduğu belirtildi.


ABD'de güreş karşılaşmasında kavga: Rakibini 5 metre havaya fırlattı
ABD'de güreş karşılaşmasında kavga: Rakibini 5 metre havaya fırlattı
ABD'de güreş karşılaşmasında kavga: Rakibini 5 metre havaya fırlattı
ABD'de güreş karşılaşmasında kavga: Rakibini 5 metre havaya fırlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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