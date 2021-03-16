ABD'de günlük uçak yolcu sayısı Kovid-19 salgınında en üst seviyeyi gördü
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ABD'de günlük uçak yolcu sayısı Kovid-19 salgınında en üst seviyeyi gördü

16.03.2021 00:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:53
ABD'de günlük uçak yolcu sayısı Kovid-19 salgınında en üst seviyeyi gördü

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana hava yolu ile seyahat eden yolcu rakamlarında en yüksek seviyenin görüldüğü bildirildi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana hava yolu ile seyahat eden yolcu rakamlarında en yüksek seviyenin görüldüğü bildirildi.

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, önceki gün ülkedeki havalimanlarında toplam 1,3 milyon yolcunun taşındığı bilgisi paylaşıldı.

Ancak geçen yıl aynı güne kıyasla hava yolu ile yapılan seyahatlerin hala yüzde 45,5 oranında düşük olduğu, yaz dönemi için bilet rezervasyonlarının da 2019'a göre yüzde 20 daha az yapıldığı kaydedildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre ABD, 29 milyon 480 binden fazla Kovid-19 vakası, 535 binden fazla can kaybıyla dünyada Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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