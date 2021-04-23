ABD'de günlük Kovid-19 vakalarının en az görüldüğü eyalet Kaliforniya oldu
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ABD'de günlük Kovid-19 vakalarının en az görüldüğü eyalet Kaliforniya oldu

ABD'de günlük Kovid-19 vakalarının en az görüldüğü eyalet Kaliforniya oldu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Kaliforniya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de, en az günlük vakanın kaydedildiği eyalet oldu.

Kaliforniya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de, en az günlük vakanın kaydedildiği eyalet oldu.

Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezinin sağladığı verilere göre, Kaliforniya yüz kişide 39,3 yeni vaka ile ABD'de günlük enfekte olan kişi sayısının en az olduğu eyalet konumunda.

Bu yılın başında ABD'nin salgından en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'da vakaların son aylarda hızla düşüşe geçtiği kaydedildi.

Noel ve Yılbaşı tatilinin ardından günde 40 binin üzerinde vakanın ve 500'den fazla ölümün görüldüğü eyalette, günlük vaka sayıları 2 bin 300'lere ölü sayısı 68'lere geriledi.

22 Nisan itibarıyla Kaliforniya'da toplam 3 milyon 702 bin 692 vaka kaydedildi, 60 bin 908 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Eyalette kısıtlamaların aşamalı kaldırılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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