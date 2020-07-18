ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor
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ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor

ABD'nin çoğu eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ederken maske takma zorunluluğu konusunda da tartışmalar devam ediyor.

ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor
18.07.2020 03:07 | Son Güncelleme: 18.07.2020 03:15

ABD'nin çoğu eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ederken maske takma zorunluluğu konusunda da tartışmalar devam ediyor.

Ülke genelinde 138 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kovid-19 vakaları çoğu eyalette artarken Amerikan medyasında yer alan haberlerde, hastaneye yatışlarda da birçok eyaletin durumu "kırmızı bölge" olarak değerlendirildi.

Teksas ve Arizona eyaletlerinde ise hastanelere cesetleri koymak için soğutucu aletler ve soğutmalı römorkların getirildiği belirtildi.

Ekonomiye dönüşün durdurulması tavsiyesi

CNN televizyon kanalının yayınladığı haberde, Beyaz Saray için hazırlanmış bir belgede, virüs vakalarında patlama yaşanan ve "kırmızı bölge" olarak adlandırılan 18 eyalette ekonomiye kademeli dönüşün durdurulması ve mevcut tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğine işaret edildiği öne sürüldü.

Haberde, "kırmızı bölge" tanımlı bölgede geçen hafta boyunca vakaların 100 bin kişide 100'ün üzerinde bir rakamla seyrettiği belirtilirken, bu eyaletlerin isimleri Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Kansas, Louisiana, Mississippi, Kuzey Carolina, Nevada, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee, Teksas ve Utah olarak sıralandı.

Maske takma konusundaki tartışmalar ısınıyor

Kovid-19 vakalarının yükselişte olduğu bir başka eyalet Utah'ta ise velilerin maske giymeden katıldığı okul toplantısı iptal edildi.

Utah İlçe Komiseri Tanner Ainge toplantı odasına velilerin çoğunun, karara uymayı reddederek maskesiz gelmesi üzerine, "Bu, yapmamız gereken şeyin tam tersidir." şeklinde tepkisini dile getirdi.

Utah polisi, kapalı alanlarda ve sosyal mesafenin korunamayacağı dış mekanlarda maske takılması zorunluluğunun perşembe gecesi itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

Ülke genelinde 3 milyon 700 binden fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ABD'de, günlük vakaların hızlı artışının sürdüğü bölgelerin de dahil olduğu birçok eyalette maske takmanın zorunlu olup olmaması konusunda tartışmalar devam ediyor.

Okulların yeni sezonda açılması ve çocukların okullarda eğitim görmesi konusuna sıcak bakan ve aynı zamanda maske takmanın zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan eyaletlerin çoğunluğunun Cumhuriyetçi kanada yakın olduğu görülüyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, bir gün önce, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırmıştı.

Kaynak: AA

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