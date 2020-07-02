ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti
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ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi.

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti
02.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:10

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 816 artarak 2 milyon 781 bin 619'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 456 bin 969 vakayla Brezilya, 661 bin 165 vakayla Rusya ve 606 bin 907 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 418 bin 605 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 143 kişi hayatını kaybetti.

New York'u yaklaşık 239 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 177 binden fazla vakayla da New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 34 milyon 858 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 165 bini geçti.

Kaynak: AA

Manşet

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