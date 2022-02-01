ABD'de gübre fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 6 bin kişi tahliye edilecek - Haberler
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ABD'de gübre fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 6 bin kişi tahliye edilecek

AA, Betül Yürük - Güncel
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ABD'de gübre fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 6 bin kişi tahliye edilecek

NEW ABD'nin North Carolina eyaletinde bir gübre fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 6 bin kişinin tahliyesi istendi.

NEW ABD'nin North Carolina eyaletinde bir gübre fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 6 bin kişinin tahliyesi istendi.

ABD basınındaki habere göre, North Carolina'nın Winston- Salem kentindeki bir gübre fabrikasında çıkan yangın amonyum nitrat patlaması yaşanabileceği endişesine neden oldu.

Yangın ve patlaması endişesi yüzünden acil müdahale ekipleri 2 bin 500 hane, üniversite öğrencileri ve mahkumlar dahil kentten 6 bin kişinin tahliye edilmesini istedi.

Pazartesi gece geç saatlerde başlayan yangın, hala kontrol altına alınamadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Betül Yürük - Güncel

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