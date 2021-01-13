ABD'de Gözler Biden'ın Açıklayacağı Ekonomi Paketinde
13.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:47
Wall Street'in bu hafta gündeminde iki önemli konu var. Birincisi, Biden'ın 14 Ocak'ta ekonomi paketine ilişkin yapacağı açıklama. Bir diğer konu da, endekslerde işlem gören şirketlerin Cumhuriyetçi Parti'ye mali destek vermeyeceklerini açıklaması.
Wall Street'in bu hafta gündeminde iki önemli konu var. Birincisi, Biden'ın 14 Ocak'ta ekonomi paketine ilişkin yapacağı açıklama. Bir diğer konu da, endekslerde işlem gören şirketlerin Cumhuriyetçi Parti'ye mali destek vermeyeceklerini açıklaması
Kaynak: DailyMotion.com