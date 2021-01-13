ABD'de Gözler Biden'ın Açıklayacağı Ekonomi Paketinde

Wall Street'in bu hafta gündeminde iki önemli konu var. Birincisi, Biden'ın 14 Ocak'ta ekonomi paketine ilişkin yapacağı açıklama. Bir diğer konu da, endekslerde işlem gören şirketlerin Cumhuriyetçi Parti'ye mali destek vermeyeceklerini açıklaması.