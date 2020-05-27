ABD'de gözaltına alınan bir siyahinin ölümü, tepkilere neden oldu - MİNNEAPOLİS
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ABD'de gözaltına alınan bir siyahinin ölümü, tepkilere neden oldu - MİNNEAPOLİS

Protestodan detaylar Göstericilerden detaylar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis eyaletinde, polis tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli bir siyahinin ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu.

27.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:12

Protestodan detaylar

Göstericilerden detaylar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis eyaletinde, polis tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli bir siyahinin ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu. Siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı. Göstericiler pankartlar taşıyarak ABD'deki polis şiddetini protesto etti.

ABD'de gözaltına alınan bir siyahinin ölümü, tepkilere neden oldu - MİNNEAPOLİS

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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