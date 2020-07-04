ABD'de göstericilere çarpan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı
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ABD'de göstericilere çarpan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı

ABD'nin Seattle kentinde Floyd cinayetini protesto eden grubun üzerine aracını süren ve 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan sürücünün kaçtığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

ABD'de göstericilere çarpan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı
04.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:34

ABD'nin Seattle kentinde Floyd cinayetini protesto eden grubun üzerine aracını süren ve 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan sürücünün kaçtığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki Olive Way yolunda dün gece "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) protestosu sırasında bir sürücü aracını protestocuların üzerine sürmüş. Kazada 2 kadını ağır şekilde yaralamıştı. Sürücünün saldırının ardından aracı ile kaçmaya çalıştığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan beyaz renkli aracı ile olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada başka bir araç tarafından kovalanıyor. Saldırganın yolunun defalarca kesilerek, durdurulmaya çalışıldığı fakat kaçmaya devam ettiği görülüyor. - SEATTLE

Kaynak: İHA

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