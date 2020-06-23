ABD?de göstericiler ve polis yine karşı karşıya geldi kamerası yaşananları kaydetti.

kamerası yaşananları kaydetti.TRUMP: 10 YIL HAPİS VARABD Başkanı Donald Trump Andrew Jackson heykelini devirmek isteyenleri Twitter 'dan 'gözaltına almakla' tehdit etti.

Trump "Beyaz Saray karşısındaki St. John's kilisesine de zarar verdiniz. Lafayette Park'ında bulunan muhteşem Andrew Jackson Heykeli'ne zarar vermeye çalıştınız bu utanç verici bir vandalizm. Washington DC'de tutuklanan çok sayıda insan var. Emektar Anıtı Koruma Yasası uyarınca 10 yıl hapis cezası var. Dikkat!" uyarısında bulundu.

- Abd

Kaynak: DHA