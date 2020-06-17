ABD'de göstericiler Konfederasyon ordusu heykelini yıktı ABD'nin Richmond kentinde göstericiler, Konfederasyon ordusunu betimleyen bir heykeli yıktı.

ABD'nin Richmond kentinde göstericiler, Konfederasyon ordusunu betimleyen bir heykeli yıktı.

ABD basını, Virginia İngiliz Milletler Topluluğu Üniversitesinin Monroe Park kampüsünde bulunan, Konfederasyon ordusu topçu askerini betimleyen Howitzers Heykeli'nin dün gece göstericiler tarafından ip bağlanarak kaidesinden ayrıldığını duyurdu.

Bu, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde Virginia eyaletinde protestocular tarafından yıkılan 4'üncü heykel oldu. Yıkılan heykellerin üçü, Konfederasyon ordusunu simgeleyenler oldu.

Floyd'un öldürülmesi

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump da federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.

Kaynak: AA