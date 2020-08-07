ABD'de göstericiler 2 yaşlı kadına saldırdı
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ABD'de göstericiler 2 yaşlı kadına saldırdı

ABD'nin Portland kentinde devam eden ırkçılık karşıtı protestolar sırasında göstericiler 2 yaşlı kadına saldırdı.

ABD'de göstericiler 2 yaşlı kadına saldırdı
07.08.2020 23:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:20

ABD'nin Portland kentinde devam eden ırkçılık karşıtı protestolar sırasında göstericiler 2 yaşlı kadına saldırdı.

ABD'de ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar aylardır birçok kentte devam ediyor. Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde haftalardır devam eden protestolar dün gece yeniden şiddet olaylarına dönüştü. Göstericiler, kentin doğusunda bulunan karakola saldırdıkları sırada 2 yaşlı kadının tepkisi ile karşılaştı. Eylemciler, kendilerine tepki gösteren yaşlı kadınlardan birinin yüzüne beyaz boya fırlatırken, erkek bir gösterici ise kadının üstüne yürüyerek bağırmaya başladı. Yürümekte güçlük çeken diğer bir yaşlı kadın ise eylemcilerin yaktıkları ateşi söndürmek istediği sırada kadın bir gösterici tarafından engellenerek, sözlü saldırıya uğradı. Görüntülerde göstericilerin boyalı saldırıya uğrayan yaşlı kadına ise "maskeni tak" diye bağırdıkları duyuluyor. - PORTLAND

Kaynak: İHA

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